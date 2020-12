Rote Funken sind im Supertalent-Finale

Und das Beste: Die Roten Funken haben sich ins Finale getanzt, das am Samstag, 19. Dezember, um 20.15 Uhr beginnt. Elf Plätze gibt es in der Endrunde.

„Wir alle fiebern mit“

Vier davon sind durch „Goldene Buzzer“-Kandidaten belegt, die sich direkt fürs Finale qualifiziert haben. Und seit Donnerstagabend steht fest: Auch die Roten Funken sind dabei. Diese Zeitung erwischte den Präsidenten der Harsewinkeler Tanzsportgarde, Stefan Meyer-Wilmes, auf dem Mobiltelefon, nachdem feststand, dass es die neun jungen Tänzer gepackt haben. „Das ist eine schöne Sache. Für die Kinder ist das sehr aufregend. Wir alle fiebern mit“, sagte er.

Für das Finale gibt er den Kindern das mit auf den Weg: „Es ist nicht wichtig, wer vor euch steht, sondern wer hinter euch steht.“

Neues und Altbekanntes gezeigt

Das neunköpfige Solistenteam zeigte am Donnerstagabend auf der Supertalent-Bühne etwas Neues und Altbekanntes. Hebungen und Figuren aus dem karnevalistischen Tanzsport wurden vermischt mit Tanz und Akrobatik. Das überzeugte die Jury – Dieter Bohlen, Bruce Darnell, Evelyn Burdecki und Chris Tall.

„Das Supertalent“ ist für Harsewinkeler ein toller Ersatz

Die Kinder im Alter von 8 bis 14 Jahren treten normalerweise erfolgreich allein oder im Paartanz bei Meisterschaften im Karneval an. In diesem Jahr mussten alle Wettbewerbe und Meisterschaften coronabedingt abgesagt werden, was die Tänzer traurig stimmte. „Das Supertalent“ ist für sie nun ein toller Ersatz.

Extra zwei Wochen in Tanz-Quarantäne

Übrigens: Die Harsewinkeler haben sich extra zwei Wochen in Quarantäne begeben, um beim Supertalent zu tanzen und sich weiterhin auf die Show vorzubereiten. Eine Woche lebten sie in einer Villa in Bergisch Gladbach und seit Sonntag im Kandidaten-Hotel. Dabei sind die Kinder aber nicht auf sich allein gestellt. Einige Betreuer und Trainer sind ebenfalls vor Ort, um den Nachwuchs zu trainieren, moralisch zu unterstützen und einfach für die jungen Tänzer da zu sein – darunter auch Daniela Schafarik. Unter anderem das RTL-Mittagsjournal Punkt 12 berichtet am Freitag, 18. Dezember, zwischen 12 und 14 Uhr über die Tanz-Quarantäne.

Zehn Jahre in Folge bundesweit erfolgreichster Verein

Die Roten Funken wurden zwischen 2005 und 2014 zehn Jahre in Folge als bundesweit erfolgreichster Verein im karnevalistischen Tanzsport ausgezeichnet. 35 Mal gewann die Garde die deutsche Meisterschaft in verschiedenen Kategorien. Jetzt haben es die „synchronsten Tanzmäuse“, die Dieter Bohlen je gesehen hat, ins Finale geschafft.

„Das ist der Wahnsinn für uns alle. Unbeschreiblich“

Die Kinder sind aus dem Häuschen und freuen sich riesig auf die Liveshow am morgigen Samstag. „Der Einzug ins Finale vom Supertalent motiviert uns alle – in dieser tanzarmen Zeit“, so Präsident Stefan Meyer-Wilmes. „Das ist der Wahnsinn für uns alle. Unbeschreiblich. Man denkt die ganze Zeit, dass das nicht wahr ist“, so Cheftrainerin Daniela Schafarik nach der Sendung im Gespräch mit dieser Zeitung.