Vogelkirschen, Feldahorn, Winterlinden, Hain- und Rotbuchen stehen jetzt dort, wo vorher eine Rasenfläche war. 45 Bäume sind innerhalb nur eines Jahres gepflanzt worden – ein kleines Wäldchen ist so zwischen Friedhof und Schwanenteich entstanden.

Großer Zuspruch überrascht

„Dass die Aktion auf so viel Zuspruch stößt, hat uns überrascht.“ Hocherfreut zeigt sich Guido Linnemann, Umweltbeauftragter der Stadt Harsewinkel, über die Bereitschaft der Harsewinkeler, einen Baum zu kaufen und die Patenschaft für ihn zu übernehmen. Da die Nachfrage ungebrochen ist, hat die Stadt jetzt eine weitere Fläche gefunden, die sich für eine Bepflanzung eignet: Ein Teil der Grünfläche Laumanns Hof an der Gerhart-Hauptmann-Straße wird ebenfalls Bürgerwald.

20 Bäume sind dort schon gepflanzt worden

Bereits in der zweiten Dezemberwoche hat das beauftragte Marienfelder Garten- und Landschaftsbauunternehmen von Burkhard Bruns dort 20 Bäume gepflanzt. Die offizielle Baumtaufe – die Paten werden zur Pflanzaktion eingeladen und sind dabei, wenn ihr Baum seinen festen Standort bekommt – musste coronabedingt ausfallen.

Offizielle Eröffnung wird nachgeholt

„Eine offizielle Eröffnung mit den Spendern und der Bürgermeisterin wird es aber geben. Allerdings erst, wenn die Corona-Situation es zulässt“, so Linnemann. Für die Fläche am Laumanns Hof nimmt Umweltberater Guido Linnemann noch Bestellungen entgegen – per E-Mail an guido.linnemann@harsewinkel.de oder unter 05247/935197. Weitere Infos im Internet: www.harsewinkel.de