Nach Angaben der Polizei war der Autofahrer aus Brockhagen kommend in Richtung Harsewinkel unterwegs, als er in Höhe der Einmündungen zum Diekort die Gewalt über den Wagen verlor. Dabei schleuderte die Limousine nach links in einen Graben. In der Folge überschlug sich das Auto und kam auf dem Dach zum Stillstand.

Der BMW-Fahrer konnte sich selbst aus dem Wrack befreien. Er wurde nach einer ersten Untersuchung am Unfallort in ein Krankenhaus gebracht. Während der Rettungsarbeiten wurde die Straße kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt.