Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, stieß ein Seat-Fahrer (22) beim Ausparken an der Hesselteicher Straße in Harsewinkel um 15.27 Uhr mit der älteren Frau zusammen.

Sturz nach Zusammenstoß

Der junge Autofahrer aus Harsewinkel setzte mit seinem Wagen just in dem Moment zurück, als zeitgleich die 91-jährige Harsewinkelerin mit einer Gehhilfe den Bereich passierte. Die Seniorin stürzte daraufhin und wurde leicht verletzt. Durch den verständigten Rettungsdienst wurde die Frau zur ärztlichen Behandlung und weiteren vorsorglichen Untersuchung in ein Gütersloher Krankenhaus gebracht, heißt es im Bericht der Polizei.