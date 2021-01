Dieb greift in Praxis in die Kasse

Harsewinkel (gl) - Die Polizei fahndet nach einem Dieb, der am Mittwoch um 11 Uhr eine Physiotherapiepraxis am Südring betreten hat. Er täuschte ein akutes Leiden vor. In einem kurzen, unbeobachteten Moment griff der Kriminelle in die Kasse der Praxis und entwendete Geld.