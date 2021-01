In deren Folge wurde ein 61-jähriger Mann aus Hövelhof verletzt. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Zur Untersuchung wurde er anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Die beiden weiteren beteiligten Männer aus Harsewinkel – 30 und 33 Jahre alt – blieben laut Mitteilung der Pressestelle der Kreispolizeibehörde Gütersloh unverletzt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Polizei sucht nun Zeugen und fragt: Wer kann Angaben zu der Auseinandersetzung machen? Hinweise nehmen die Ermittler unter w 05241/8690 entgegen.