Einen Antrag dazu haben Fraktionssprecherin Dr. Angelika Wensing und der sachkundige Bürger Patrick Recker am Dienstag ins Rathaus geschickt. „Der Mangel an Baugrundstücken in unserer Stadt ist nach wie vor groß. Und so zieht es manche junge Familien immer noch in Nachbarorte, wo sie schneller die Gelegenheit bekommen, den Traum vom Eigenheim zu verwirklichen. Um sicherzustellen, dass die aktiven Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr nicht in andere Gemeinden abwandern, also als flankierende Maßnahme zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft unserer Feuerwehr, greifen wir mit unserem Antrag eine Idee aus dem Brandschutzbedarfsplan auf. Wir bitten die Verwaltung, gemeinsam mit der Feuerwehr zusätzliche Rahmenbedingungen bei der Grundstücksvergabe zu entwickeln, die dies berücksichtigen“, so Wensing.

„Feuerwehr leistet auch in unserer Stadt einen unverzichtbaren Beitrag“

Angelika Wensing und Patrick Recker begründen ihren Antrag so: „Die Freiwillige Feuerwehr leistet auch in unserer Stadt einen unverzichtbaren Beitrag beim Brand- und Katastrophenschutz sowie der Gefahrenabwehr. Die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr ist stark von der Anzahl der aktiven Mitglieder und deren Verfügbarkeit vor Ort abhängig.“

Insbesondere tagsüber sind häufig nur wenige Einsatzkräfte kurzfristig vor Ort verfügbar

Auch in Harsewinkel werde es immer schwieriger, Bürger für die Mitgliedschaft bei der Feuerwehr zu begeistern. „Es zeigt sich insbesondere tagsüber, dass häufig nur wenige Einsatzkräfte kurzfristig vor Ort verfügbar sind. Nur durch eine ausreichende Stärke an Einsatzkräften ist der Schutz der Bevölkerung und die Einhaltung der im Brandschutzbedarfsplan festgelegten Schutzziele sicherzustellen“, heißt es in dem Antrag der Christdemokraten.

Leitung der Feuerwehr begrüßt Vorschlag

Aus Sicht der CDU sei es daher fatal, wenn sich aktive Feuerwehrfrauen oder -männer für ein Baugrundstück bewerben, bei der Vergabe nicht berücksichtig und dadurch in andere Städte und Gemeinden abwandern würden. Im Brandschutzbedarfsplan werde diese Maßnahme explizit als mögliches Vorgehen zur Verbesserung der Personalverfügbarkeit aufgeführt. Die Leitung der Feuerwehr Harsewinkel würde die Umsetzung dieser Maßnahme sehr begrüßen, so die CDU-Fraktion.