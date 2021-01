Harsewinkel (jau) - Udo Hemmelgarn (AfD) hat am Mittwochabend in nichtöffentlicher Sitzung mitgeteilt, dass er sein Ratsmandat niederlegt. "Es hat sich gezeigt, dass es zeitlich nicht möglich ist, die Ratsarbeit in Harsewinkel mit meinem Bundestagsmandat zu vereinbaren", so Hemmelgarn am Donnerstagmorgen auf Nachfrage dieser Zeitung.