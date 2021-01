In dem Meriva waren ein 21-jähriger Fahrer aus Gütersloh und sein 44-jähriger Beifahrer aus Warendorf von Greffen in Richtung Sassenberg unterwegs. Zeitgleich wollte eine 18-jährige Fahranfängerin in ihrem weißen Adam aus der Schulstraße kommend auf die Hauptstraße in Richtung Ortskern abbiegen. Dabei übersah sie den von links kommenden Meriva. Die beiden Autos kollidierten.

Beifahrer leicht verletzt

Bei dem Zusammenstoß wurde der 44-jährige Beifahrer aus dem Meriva leicht verletzt. Der Mann wurde ins Warendorfer Krankenhaus gebracht. Insgesamt beziffert die Polizei den entstandenen Sachschaden auf rund 18 000 Euro. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme wurde eine Fahrspur der Hauptstraße gesperrt. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet.