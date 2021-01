In Marienfeld steht Hecke in Flammen

Marienfeld (gl) - An der Farwickstraße in Marienfeld haben Feuerteufel eine Hecke in Brand gesetzt. Das teilte die Kreispolizeibehörde mit. In der Nacht zum Mittwoch wurden die Polizei- und Feuerwehrkräfte um 2 Uhr über den Heckenbrand an einem Mehrfamilienhaus im Klosterdorf informiert.