Harsewinkel (jau) - Zehn morsche Bäume werden auf dem Harsewinkeler Heimathof gefällt. Am Montag haben die Arbeiten begonnen, am Mittwoch sollen sie abgeschlossen werden. Bevor in einigen Monaten mit der Umgestaltung des Platzes gestartet wird, mussten die nicht mehr standsicheren Bäume weichen.