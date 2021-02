Harsewinkel (gl) - Distanzlernen, Homeschooling - Schüler haben es nicht leicht. Und nicht alle werden den Stoff, den man in normalen Zeilen in einem Schuljahr durchnimmt, wirklich erfassen. Die Harsewinkeler SPD bringt nun ins Spiel, die Schüler in den Sommerferien in die Schule zu schicken.