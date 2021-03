Harsewinkel (gg) - In der Nacht zum Montag haben brennende Mülltonnen die Feuerwehr in Atem gehalten. Gemeldet wurde den Einsatzkräften der Löschzüge aus Greffen, Harsewinkel und Marienfeld gegen 1 Uhr zunächst ein Großbrand an einem Mehrfamilienhaus an der Ecke Lärchenweg/Leipziger Straße.