Harsewinkel (gg) - Als die Bewohnerin eines Wohnhauses an der Straße Boomberge 30 am Montagnachmittag mit ihrem Hund Gassi gehen wollte, rutschte ihr das Herz in die Hose. Von außen entdeckte sie Qualm, der aus dem Dachbereich nach außen drang. Sofort alarmierte die Frau die Feuerwehr.