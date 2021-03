Und der Greffener Sparkassen-Standort an der Hauptstraße war ebenfalls betroffen. Dazu äußerte sich der Pressesprecher der Sparkasse Gütersloh-Rietberg, Matthias Trepper, am Donnerstag auf Nachfrage dieser Zeitung: „Durch den Stromausfall wurde in der Sparkasse ein Brandalarm ausgelöst.“ Polizei und Feuerwehr eilten zur Hauptstraße 42. „Allerdings stellte sich das Ganze als Fehlalarm heraus. Das war höhere Gewalt“, betonte Trepper.