Das Stadtoberhaupt stellte klar, dass die hohen Fallzahlen immer noch Folge des Ausbruchs bei einem Personaldienstleisters aus Lünen seien. Die Firma vermittelt Arbeitnehmer – zumeist aus Südosteuropa – an Unternehmen in Nachbarstädte und in Harsewinkel.

„Mitbewohner infizieren sich nach und nach“

„Leider ist es so, dass sich Mitbewohner nach und nach infizieren und dadurch die Zahl der Infizierten sowie der Inzidenzwert in die Höhe getrieben wird. Die Beachtung der angeordneten Quarantäne für Infizierte und Kontaktpersonen wird mit dem Ziel der Verhinderung der Ausbreitung des Virus in die übrige Bevölkerung ordnungsbehördlich überwacht“, erklärte die Bürgermeisterin am Freitag. Das Ordnungsamt wird dabei von einem Sicherheitsunternehmen unterstützt.

Keine Infektionen in Schulen, Kindertagesstätten, Pflegeeinrichtungen und Tagespflegeeinrichtungen

Nach den Aussagen des Gesundheitsamts des Kreises am Freitag gebe es keine Infektionen in Schulen, Kindertagesstätten, Pflegeeinrichtungen und Tagespflegeeinrichtungen. „Es gibt auch keinen Hinweis darauf, dass sich die Infektion in andere Bevölkerungsgruppen überträgt und das Virus beziehungsweise die Mutanten sich weitläufig im Stadtgebiet verbreiten.“

„Infektionsgeschehen konzentriert sich auf vergleichsweise wenige Adressen“

Und weiter machte die Bürgermeisterin deutlich: „Das Infektionsgeschehen konzentriert sich auf vergleichsweise wenige Adressen“, so Sabine Amsbeck-Dopheide.