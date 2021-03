Die hat ihren Hauptsitz in Gütersloh. „Natürlich gibt es in Harsewinkel schon jetzt viele Hilfsmöglichkeiten für Frauen. Ein so spezielles Angebot konnte aber bisher nicht vorgehalten werden“, sagt Marina Schomburg, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt.

Unterstützung auch bei gesundheitlichen und psychischen Problemen

Neuerdings sind Karen Neumeyer und Alina Skobowsky als Mitarbeiterinnen der Beratungsstelle ansprechbar. Die beiden beantworten Fragen zu Trennung sowie Scheidung und beraten Frauen mit psychischen, physischen und sexualisierten Gewalterfahrungen. Auch bei gesundheitlichen und psychischen Problemen werde Unterstützung angeboten, heißt es in einer Mitteilung.

„Wichtig ist, dass wir die Frauen dabei unterstützen, ihren eigenen Weg zu finden und zu gehen“, sagt Karen Neumeyer von der Fachstelle aus Gütersloh. Bei Fragen und Problemen, die außerhalb der Kompetenz der Beraterinnen liegen, werde trotzdem geholfen. „In solchen Fällen wird nach einer passenden Institution gesucht, die Hilfe anbieten kann“, so Karen Neumeyer.

Frauen müssen ihre Identität nicht preisgeben

Zusätzlich zu ihrer Sachkompetenz verfügten die beiden Mitarbeiterinnen der Beratungsstelle über interkulturelle Erfahrungen. Das Gesprächsangebot ist kostenfrei und vertraulich. Um die Identität der Frauen zu schützen, müssen diese ihren Namen weder bei der Anmeldung noch vor oder während des Beratungsgesprächs nennen.

Mithilfe einer telefonischen Anmeldung und Terminvergabe werde außerdem vermieden, dass es vor der Tür des Mini-Maxi zu Begegnungen zwischen Beratungssuchenden kommt. Die Ausweitung des Beratungsangebots auf weitere Kreis-Kommunen sei für Karen Neumeyer schon lange ein wichtiges Anliegen, heißt es weiter. „Vielen Frauen ist der Weg nach Gütersloh zu weit. Wir hoffen, mit der Beratung vor Ort die Hemmschwelle, bei Problemen eine Beratungsstelle aufzusuchen, zu verringern“, sagt sie.

Nächste Termine am 12. April und 10. Mai

Die Beratungen werden an jedem zweiten Montag im Monat zwischen 10 und 16 Uhr im Familienzentrum Mini-Maxi, Prozessionsweg 20, angeboten. Eine telefonische Anmeldung unter 05241/25021 ist erforderlich. Die nächsten Termine für Beratungsgespräche sind Montag, 12. April, und Montag, 10. Mai. Weitere Informationen über die Frauenberatungsstelle finden Interessentinnen im Internet.

