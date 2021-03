Mit Nützlingen im Nebel gegen die Plage

Seit etwa fünf Jahren beschäftigt sich die Firma Schädlingsbekämpfung Klein mit den Eichenprozessionsspinnern. „Wobei es allein zwischen 2018 und 2020 400 bis 500 Prozent mehr waren“, sagt Felix Klein. Bisher hat sein Team zur Bekämpfung Sauger eingesetzt. Damit werden die Nester in der vierten Entwicklungsphase entfernt.

Mechanische Entfernung ist aufwendig und kostspielig

Aber diese Methode hat Nachteile, wie Klein am Dienstag berichtet. Denn einmal ist diese mechanische Entfernung sehr aufwendig und mit hohen Kosten verbunden. Zudem ist es nicht ganz einfach, alle Nester – in der Region sind es zwischen drei und acht Stück am Baum – zu finden. Ganz ungefährlich ist das für die Mitarbeiter nicht. Denn die Haare, die schwere Beschwerden bei Kontakt mit der Haut auslösen können, sind nach der Entfernung der Nester immer noch in der Gegend vorhanden. „Bis zu sieben Jahre“, berichtet Klein. Er selbst habe die leidvolle Erfahrung, wie schlimm die Reaktion auf der Haut sein könne, selbst machen müssen.

Um dem Ganzen vorzubeugen, will die Harsewinkeler Firma nun zwei neue Methoden nutzen, die präventiv ansetzen. Die Nebelbehandlung mit Nematoden ist die Variante, die bei einem Termin auf einem Hof präsentiert wird – allerdings erstmal ohne Nematoden. Denn Mitte März würden diese Nützlinge, die erstmal aussehen wie ein Pulver, noch nichts gegen den Eichenprozessionsspinner ausrichten können. Erst ab Mitte April werden sie – etwa 75 Millionen Stück – in das 1000-Liter-Fass, das an einen Trecker gespannt ist, ins Wasser gefüllt. Hinzu kommt noch Zusatz, damit das Gemisch nicht aufschäumt. Per Düsen wird die Flüssigkeit dann als Nebel an die Bäume gesprüht.

Die Nützlinge dringen innerhalb von zwei Stunden in die Eichenprozessionsspinner ein, die dann innerhalb von sieben bis zehn Tagen sterben. Nach zweimaliger Behandlung verringere sich der Befall um 90 Prozent, rechnet Klein vor. Andere Schmetterlingsarten, die geschützt seien oder auf der Roten Liste stünden, würden dabei nicht gefährdet, da sie vor Mitte Mai nicht aufträten. Zum Einsatz der Nematoden kommt die Methode derzeit vor allem in den Niederlanden. Dort sei das Problem bisher deutlich größer als im Kreis Gütersloh, berichtet Klein. „Gut 20 bis 40 Nester pro Baum“, sagt der Geschäftsführer.

Das Wetter muss auch mitspielen

Bis zu 30 Bäume in einer Stunde könne man mit den Nematoden behandeln. Das 1000-Liter-Fass reiche für gut 100 Bäume, sagt Felix Klein. Zum Vergleich: Mit dem Sauger brauche man etwa eine Dreiviertelstunde pro Baum. Aber es gibt auch Nachteile. Der Einsatz ist nämlich nur zwischen 20 und 6 Uhr möglich. „Sonst trocknen die Nematoden aus“, sagt Klein. Es muss eine Nachbehandlung stattfinden, damit man auch die Raupen erwischt, die erst nach der ersten Behandlung geschlüpft sind. Und auch Starkregen und heftiger Wind können den Erfolg der Methode schmälern.

Ebenfalls präventiv setzt die Sprühbehandlung mit Biozid an. Das Mittel kann den ganzen Tag ausgebracht werden. Bis zu 35 Bäume pro Stunde können damit behandelt werden. Klein spricht von einem hohen Wirkungsgrad und einer guten Umweltverträglichkeit. Aber wie schon bei der Nebelbehandlung können Wetterextreme den Einsatz behindern. Für beide Methoden ist am 27./28. Mai der Einsatz vorbei. Dann haben die Eichenprozessionsspinner ihre Nester gebaut und die Methoden sind nicht mehr so wirkungsvoll. Ab dem Zeitpunkt sollen Nester deshalb wieder mechanisch entfernt werden – also mit dem Sauger.

Klein hofft, dass man die Population durch die präventiven Methoden dauerhaft verringern kann. In der Region sei seine Firma die einzige, die mit diesen Mitteln arbeite. Klein hofft, dass es dadurch gar nicht erst soweit kommt, dass wieder Spielplätze oder Wege gesperrt werden müssen, weil das Gesundheitsrisiko zu hoch ist.