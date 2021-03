Harsewinkel (gl) - Eine Probefahrt mit einem Ford Mustang endet am Samstagvormittag in einem Graben. Die Polizei äußerte sich am Sonntag zum Unfallhergang: Ein Mann (53) aus dem Kreis Steinfurt war am Samstag um 11.20 Uhr mit dem Mustang auf dem Südring (B 513) stadteinwärts unterwegs.