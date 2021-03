Hemker starb am Freitagmorgen im Alter von 91 Jahren. Von 1989 bis 1994 leitete er als ehrenamtliches Stadtoberhaupt die Geschicke Harsewinkels. Dabei galt er als Mann des Ausgleichs.

Gründung des Gymnasiums forciert

Forciert hat Heinrich Hemker unter anderem die Gründung des Gymnasiums. Im August 1990 gründete sich auf Anregung des damaligen Bürgermeisters die Bürgerinitiative „pro Gymnasium“. Am 31. August 1992 begann der erste Unterricht am städtischen Gymnasium Harsewinkel. In seine Zeit fielen Millioneninvestitionen in die Schulen (Neubau der Löwenzahnschule, neue Räume für das Schulzentrum und die Erweiterung der Realschule) sowie der Bau des Altenheims St. Hildegard.

Auch die Städtepartnerschaft trägt seine Handschrift

Auch die 1994 besiegelte Städtepartnerschaft mit Les Andelys trägt die Handschrift des überzeugten Europäers.

Großes Engagement im sozialen Bereich

Während es nach seiner Amtszeit politisch ruhig um Heinrich Hemker wurde, engagierte er sich vor allem im sozialen Bereich. Lange war er Sprecher der Caritasgruppe in Harsewinkel. Er saß im Aufsichtsrat der Caritas im Dekanat Warendorf für die Seniorenheime. Und er widmete viel Zeit der örtlichen Caritas. Dort kümmerte er sich etwa um die Essensverteilung der Tafel im St.-Paulus-Pfarrheim. Auch war er Vorsitzender des Pfarrgemeinderats. Ja, der Harsewinkeler mit dem trockenen Humor war tief im christlichen Glauben verwurzelt.

Vorsitzender des Claas-Rentner-Clubs

Viele Jahre war der Altbürgermeister auch Vorsitzender des Claas-Rentner-Clubs. Ein weiteres seiner Steckenpferde waren die Demografie und die familienfreundliche Gesellschaft.

Schon zu Lebzeiten wurde ihm ein Denkmal gesetzt

Heinrich Hemker war übrigens einer der wenigen, denen schon zu Lebzeiten ein Denkmal gesetzt wurde. Seine Statue ziert den Brunnen am Gymnasium. „Heinrich Hemker hat sich für Bildung und Ausbildung von Kindern und jungen Menschen stark gemacht“, sagt Bürgermeisterin Sabine Amsbeck-Dopheide, die eine Karte des Altbürgermeisters mit dem afrikanischen Sprichwort „Wenn viele kleine Leute, an vielen kleinen Orten viele kleine Dinge tun, können sie das Gesicht der Welt verändern“ bis heute aufbewahrt hat.

Als Maschinenbauer bei Claas tätig

Heinrich Hemker wurde als neuntes von zehn Kindern am 27. April 1929 auf einem Bauernhof in Wüllen im Westmünsterland geboren. Nach dem Abitur studierte er an den Technischen Hochschulen in Aachen und Braunschweig Landmaschinentechnik. 1955 legte er sein Examen als Diplom-Ingenieur ab. 1957 kam der junge Maschinenbauer, der ein Jahr zuvor Maria Jans-Wenstrup geheiratet hatte, nach Harsewinkel. Bei Claas war er bis 1989 tätig, zuletzt als Hauptabteilungsleiter für die Mähdrescherentwicklung. Um den Altbürgermeister trauern nicht nur viele Bürger und Wegbegleiter aus den Reihen der CDU, sondern auch seine Familie: seine Frau Maria, die sechs Kinder und die Enkel.