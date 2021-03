Greffen (gl) - Einbrecher sind bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in eine Firma an der Versmolder Straße im Ortsteil Greffen eingedrungen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hebelten die Kriminellen ein Bürofenster auf, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten einen Tresor.