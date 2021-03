Nach Auskunft der Polizei Warendorf wurden bisher noch keine Waffen gefunden. Die Durchsuchungen des Wohnhauses an der Beelener Straße dauern derzeit noch an. Nach konkreten Hinweisen auf einen Besitz von verbotenen Waffen, erfolgte am Mittwoch die Umsetzung der richterlich angeordneten Hausdurchsuchung.

Spezialkräfte fackeln nicht lange

Der Mann, der sich in Greffen und im Kreis Warendorf aufhält, wurde unsanft aus dem Schlaf gerissen, denn die an dem Einsatz beteiligten Spezialkräfte fackelten nicht lange. Begleitet von lautem Getöse rammten sie die schwere Haustür auf, um sich einen Zugang zu den Räumlichkeiten zu verschaffen.

Zu den Fragen, ob und welche Art von Waffen gefunden wurden, der Mann alleine oder mit Familie in der Reihenhaushälfte lebt oder in dem Zusammenhang mit dem Einsatz in Greffen weitere Durchsuchungen im Kreis Warendorf stattgefunden haben, schweigt die Polizeipressestelle Warendorf.

Ordnungsamtsmitarbeiter als Zeugen vor Ort

Anwohner berichteten, dass sie von einem lauten Geräusch, Gepolter und Stimmengewirr auf den Einsatz aufmerksam geworden seien. Mitarbeiter vom Ordnungsamt Harsewinkel waren als Zeugen in den Einsatz eingebunden.