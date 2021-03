Harsewinkel (gg) - Zugunfall in Harsewinkel: Eine 72-Jährige, die am Mittwoch gegen 13 Uhr mit ihrem Seat auf der Straße Ostheide unterwegs war, ist am Bahnübergang von einem Zug erfasst worden. Die Frau starb noch an der Unfallstelle. Sie befuhr die Ostheide in Richtung Gütersloher Straße.