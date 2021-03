„Sollte dies möglich sein, bitten wir um schnellstmögliche Installation der Anlage“, betont CDU-Fraktionssprecherin Dr. Angelika Wensing in dem Antrag, den sie am Donnerstag ins Rathaus geschickt hat.

Dritter schwerer Verkehrsunfall an dieser Stelle

In der Begründung heißt es: „Nachdem es am Mittwoch zum dritten Mal in den vergangenen Jahren zu einem schweren Verkehrsunfall an diesem Bahnübergang gekommen ist, der erneut auf das Übersehen des roten Warnlichts zurückzuführen ist, sehen wir dort einen dringenden Handlungsbedarf. Die für die Installation einer Schrankenanlage erforderlichen Gelder sind längst genehmigt. Der Ausbau der Strecke verzögert sich lediglich durch Schwierigkeiten der Gleisanbindung im Bereich Gütersloh.“

„Sicherheit nicht umfassend gegeben“

Die Sicherheit im Bereich des Bahnübergangs Ostheide sei offensichtlich nicht umfassend gegeben, „so dass aus unserer Sicht hier diese ohnehin geplante, genehmigte und finanziell gesicherte Maßnahme vorzuziehen ist“, so Angelika Wensing.