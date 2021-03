Greffen (jau) - Am frühen Mittwochmorgen hat eine Spezialeinheit der Polizei die Tür eines Hauses an der Beelener Straße in Greffen aufgerammt. Der Verdacht stand im Raum, dass ein 31-Jähriger gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz verstößt. Die gesuchte Waffe wurde dort allerdings nicht gefunden.