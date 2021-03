Marienfeld (gl) - Am Montagmittag in Marienfeld: Um 13.05 Uhr hat sich im Baustellenbereich der Bielefelder Straße ein Unfall ereignet, bei dem ein bislang nicht ermittelter Radfahrer zu Sturz kam und leicht verletzt wurde, heißt es am Dienstag im Bericht der Kreispolizeibehörde.