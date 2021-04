Die Nachbarvereine im Erzbistum Paderborn und der Bezirksverband Wiedenbrück hatten die Idee, zum Zeichen der Solidarität, der Zusammengehörigkeit und der Hoffnung zu den Ostertagen die Schützenfahnen zu hissen. In Verbundenheit zum höchsten Fest der Christen schließen sich auch die Schützen- und Heimatvereine in Harsewinkel, Greffen und Marienfeld dem Gedanken an und laden deshalb alle Mitglieder ein, am Karsamstag, 3. April, um 17 Uhr die Fahnen zu hissen.

„Pandemie hat unser Vereins- und Privatleben im Griff“

„Seit nun mehr als einem Jahr hat die Pandemie unser Vereins- und Privatleben im Griff. Ein Grundpfeiler unseres Lebens – die Geselligkeit – fehlt. Ein Treffen an den Osterfeuern wird es auch 2021 nicht geben. Bleiben wir wenigstens in Gedanken zusammen. Wir freuen uns, wenn möglichst viele dieser Einladung folgen“, heißt es in der Mitteilung des Schützen- und Heimatvereins Greffen, des Bürgerschützen- und Heimatvereins Harsewinkel sowie des Heimatvereins Marienfeld.