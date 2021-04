Harsewinkel (gl) - „Als wir im Dezember 2019 unseren Weihnachtsmarktstand in Harsewinkel öffnete, war klar, dass der Erlös für Bäume in Harsewinkel eingesetzt werden soll“, sagt CDU-Fraktionssprecherin Dr. Angelika Wensing. Pflanzungen in allen drei Ortsteilen waren vorgesehen.