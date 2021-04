In der Mitteilung aus dem Rathaus heißt es: „Es ist oftmals feststellbar, dass einige Hundehalter ihre Hunde auf öffentlichen Flächen, wie auf Geh- und Radwegen, in Parkanlagen und sogar auf Spielplätzen und an anderen Stellen ihr Geschäft verrichten lassen, ohne dies umgehend zu entfernen.“

Verpflichtung, die Hinterlassenschaften zu entfernen

Dabei bestehe dazu eine Verpflichtung – und zwar nach der Ordnungsbehördlichen Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gebiet der Stadt Harsewinkel, teilte das Ordnungsamt mit.

Es gibt etliche Hundekottütenspender in allen drei Ortsteilen

Um den Hundehaltern entgegenzukommen, befinden sich seit Jahren in allen Ortsteilen etliche Hundekottütenspender, an denen kostenlos Tüten zur Entsorgung des Hundekots entnommen werden können.

Auch unangeleinte Hunde bereiten Ärger

Ebenso kommt es immer wieder zu Beschwerden aus der Bevölkerung, dass Hunde nicht angeleint geführt werden. Dazu äußerte sich ebenfalls die Ordnungsbehörde: „Es ist jeder Hundehalter verpflichtet, seinen Hund so halten, zu führen und zu beaufsichtigen, dass niemand von ihm belästigt oder gar verletzt werden kann.“ Dazu zählt unter anderem die Anleinpflicht innerhalb geschlossener Ortschaften, wie zum Beispiel auch in Parkanlagen und Wohngebieten und auch außerhalb geschlossener Ortschaft.

Auf Kinderspielplätzen haben Vierbeiner nichts verloren

Auf allen Kinderspielplätzen wird durch Beschilderungen darauf hingewiesen, dass der Aufenthalt von Hunden dort unzulässig ist. Um den Vierbeinern einen ausgiebigen Freilauf zu ermöglichen, steht seit Jahren die Hundewiese im Moddenbachtal Harsewinkel kostenlos zur Verfügung. Hundehalter werden gebeten, die Anleinpflicht und die Pflicht, die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner zu beachten.

„Ein verantwortungsvolles Verhalten und gegenseitige Rücksichtnahme in der Öffentlichkeit sollte für jeden Hundehalter selbstverständlich sein. Festgestellte Zuwiderhandlungen werden als Ordnungswidrigkeit kostenpflichtig geahndet“, heißt es aus dem Harsewinkeler Ordnungsamt.