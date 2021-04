Im Vordergrund stehen der Spaß am Radfahren und der Einsatz für eine nachhaltige, bürgerfreundliche Mobilität. Dafür sollen während des dreiwöchigen Aktionszeitraums möglichst viele Kilometer mit dem Rad zurückgelegt und Autofahrten vermieden werden.

Gefahrene Kilometer werden im Online-Kalender eingetragen

Die gefahrenen Kilometer werden im Online-Kalender eingetragen. Dort kann jeder sehen, wie viele Kilometer andere Teammitglieder, Gruppen oder benachbarte Kommunen bereits zurückgelegt haben.

2020 Harsewinkel kreisweit auf dem dritten Platz

2020 gingen 362 Radler, aufgeteilt in 30 Teams, an den Start. Sie legten zusammen 89 829 Kilometer zurück. Nach Steinhagen und Gütersloh konnte sich Harsewinkel auf dem dritten Platz positionieren. In der Teamwertung des Kreises belegte der Bürgerverein Greffen mit 101 Teammitgliedern und 19 283 Kilometern den zweiten Platz – hinter dem Miele-Team Gütersloh.

Rad - das wichtigste Verkehrsmittel für eine nachhaltige Mobilitätsentwicklung

Agnes Carstens vom Stadtmarketing betont, dass das Rad das wichtigste Verkehrsmittel für eine nachhaltige Mobilitätsentwicklung sei. Leider nutzten viele immer noch das Auto für Kurzstreckenfahrten im Stadtgebiet. Gerade bei diesen Strecken könne man aber aufs Rad umsatteln. Ein guter Einstieg dafür sei das Stadtradeln, so Carstens.

Sie betont, dass eine Stadtradel-Teilnahme auch ohne Internetverbindung möglich sei. Kilometereintragung und Anmeldung könnten auch über den Teamkapitän erfolgen. Alternativ können sich Interessierte auch telefonisch beim Stadtradel-Team melden oder am Ende des Aktionszeitraums einen Zettel mit Kontaktdaten und den in jeder Woche geradelten Kilometern einreichen.

Einige geführte Touren

Ein Rahmenprogramm ist wegen der Corona-Auflagen nur eingeschränkt möglich. Es werden fünf Radtouren angeboten. Bei den Touren und Pausen muss der Abstand von 1,5 Metern eingehalten und auch der Mundschutz angelegt werden. Zum Programm: Den Auftakt macht am 16. Mai Rainer Wiedey mit einer Radtour nach Steinhagen. Es folgen am 22. Mai eine Marienfeld-Tour „Boomberge – Kloster – Hühnermoor“ mit Gästeführerin Ursula Mußmann, am 29. Mai eine Fahrt auf der Spökenkieker-Route mit Gästeführerin Marlies Schulmann-Tönshoff und am 2. Juni eine Energie- und Klimatour mit Klimaschutzmanager Florian Thoene. Zum Abschluss bietet der Bürgerverein Greffen am 5. Juni eine Tour rund um Greffen an. Eine Teilnahme ist nur nach Anmeldung bei der Stadt möglich: w 05247/935131 oder per E-Mail an stadtradeln@harsewinkel.de.