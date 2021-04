Harsewinkel (gl) - Westnetz wird die Infrastruktur für die Breitbandversorgung in der Stadt Harsewinkel ausbauen. Derzeit laufen die Vorbereitungen für den Start der Baumaßnahmen, heißt es in einer Mitteilung. An 1300 Adressen im Fördergebiet können Bürger bald schnell im Netz surfen.