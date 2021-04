Das teilte der leitende Pfarrer André Pollmann am Freitagnachmittag mit. Sabine Amsbeck-Dopheide hatte ebenfalls am Freitag einen Appell an alle Gemeinden im Stadtgebiet geschickt.

Inzidenzwert in Harsewinkel bei 309

Darin heißt es: „Der Inzidenzwert in Harsewinkel liegt heute bei 309. Die Zahlen steigen kontinuierlich aufgrund eines diffusen Infektionsgeschehens. Wir müssen die Kontakte weitgehend reduzieren. Ich bitte alle Gemeinden und religiösen Gemeinschaften, auf Präsenzgottesdienste und religiöse Versammlungen zu verzichten.“ Es handelt sich dabei um den höchsten Inzidenzwert kreisweit.