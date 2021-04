Tsingtau-Schau ist erst später zu sehen

Grund ist die coronabedingte Museumsschließung und die damit verbundenen Ausfälle von ertragreichen Veranstaltungen wie dem Aktionstag, den Sonderführungen, der Saisoneröffnung oder den monatlichen Backhaus- und Schmiedeaktivitäten. Neustes Opfer der Pandemie ist nun die für Sonntag, 25. April, geplante Ausstellung „Einsatz in Tsingtau“.

Die Wanderausstellung erzählt die Geschichte einer deutschen Kolonialgeschichte Ende 1897 in der chinesischen Provinz. Die Region Tsingtau im Nordosten Chinas wurde im Dezember 1897 auf Befehl des deutschen Kaisers Wilhelm II. zum Marinestützpunkt ausgebaut. Mehr als 10.000 Soldaten waren während des Ersten Weltkriegs dort stationiert. Rund 4700 von ihnen gerieten in japanische Gefangenschaft. Nach intensiven Recherchen kam heraus, dass 300 Soldaten aus Ostwestfalen stammten.

Marienfelder dient in China

Einer von ihnen war der am 2. Mai 1888 geborene Marienfelder Joseph Brügge, Sohn von Seiler Heinrich Brügge und Anna Garnschröder. Er hatte sich im Oktober 1908 freiwillig zum Dienst als Matrosenartillerist gemeldet und war in Tsingtau stationiert.

Nach Ende des Militärdiensts um 1911 blieb er Tsingtau, der heutigen chinesischen Metropole Qingdao, wo er bis zur deutschen Kapitulation im November 1914 als Zollwärter beim unter deutscher Leitung stehenden chinesischen Hafen- und Seezollamt gearbeitet hat. Er geriet in Kriegsgefangenschaft. Von November 1914 bis November 1919 lebte er in den Lagern Kumomoto und Kurume auf der japanischen Südseeinsel Kiuschu.

Gartenbaubetrieb gegründet

Danach kehrte er nach Marienfeld zurück. Dort schlug sich der gelernte Gärtner zunächst mit Auftragsarbeiten durch. Später machte er sich mit einem Gartenbaubetrieb selbstständig. Im Alter von fast 39 Jahren heiratete er im Februar 1927 die Marienfelderin Theresia Engbert. Im Januar 1958 übergab er die Leitung seiner Gärtnerei, Blumen- und Kranzbinderei seinem Sohn Alfred Brügge.

Am 3. Dezember 1968 starb Joseph Brügge in Marienfeld. Auf 16 Stellwänden sind zum Einsatz in Tsingtau Dokumente und Fotos zu sehen. „Wir haben uns so gefreut, die Ausstellung zeigen zu können, doch sie ist auf unbestimmte Zeit verschoben“, bedauert der Schriftführer des Marienfelder Heimatmuseums, Willi Hemmesmann. Otto Sewerin hofft, dass die Fallzahlen im August eine Öffnung der Ausstellung erlauben.

Aktionen fallen aus

Definitiv nicht stattfinden werden alljährliche Museumsveranstaltungen wie die Saisoneröffnung, Aktionen im Backhaus und in der Schmiede sowie der Aktionstag. Im Vorjahr haben insgesamt 60 Besucher an fünf Sonntagen auf dem Hof Schürmann am Lutterstrang in Marienfeld Station gemacht. Vor Corona waren es durchschnittlich mehr als 1000 während der regulären Öffnungszeiten am Sonntag.

Zusätzlich fanden jährlich um die 40 Sonderführungen sowie etliche Veranstaltungen auf dem Museumsgelände statt. Mit Ausbruch der Corona-Pandemie im Februar 2020 ist der Betrieb zum Erliegen gekommen. „Wir haben deshalb alle baulichen Vorhaben und Wünsche eingestellt und leben seitdem von den Rücklagen“, macht Otto Sewerin die schwierige Situation deutlich.