Bruno ist fast fünf Monate alt und hat prominente Verwandtschaft: Seine große Schwester heißt Alma und hat vor ziemlich genau einem Jahr Bekanntheit erlangt. Denn Almas Mutter konnte sie nicht großziehen. Deshalb kümmerte sich der Greffener Nils Pellmann aufopferungsvoll um das Kalb und zog es mit der Flasche groß. Auch Alma lebte – so wie jetzt ihr kleiner Bruder Bruno – zeitweise auf der Wiese mitten im Wohngebiet. Erneut konnte die Mutter ihr Kalb nicht selbst großziehen.

Im Gegensatz zu Alma muss Bruno allerdings nicht allein ausharren. Denn auch Rocky – Ende Januar dieses Jahres geboren – konnte nicht bei seiner Mutter bleiben, da die zu wenig Milch hatte. Entsprechend klein ist Rocky. Und auch ganz scheu, wenn nicht gerade Nils Pellmann oder sein Vater Dieter mit Futter im Gepäck in das provisorische Gehege kommen.

Als Dritter im Bunde ist der bereits einjährige Bulle Rolf zu der Truppe an der Pfarrer-Gedicke-Straße gestoßen. Er ist ganz neu in Greffen und wurde von einer Herde in Vreden an der holländischen Grenze hinzugekauft. Die Pellmanns haben Großes vor mit Rolf. Er soll künftig Chef der Herde werden.

Voraussichtlich bis Mitte Mai soll die Bullen-WG auf der Wiese im Greffener Wohngebiet bleiben. Dann steht ein Umzug an. Die Konstellation der Truppe solle noch etwa bis Winter bestehen bleiben, so Dieter Pellmann.

Dass sich die Kälber zu stattlichen Galloway-Rindern entwickeln, daran haben die Pellmanns keinen Zweifel. Denn auch das Flaschen- und Sorgenkind Alma hat sich mittlerweile prächtig eingelebt und steht derzeit etwas ländlicher auf einer Wiese am Waldrand in Greffen mit ihrer Herde. Bis die Bullen-WG umzieht, erfreuen sie aber noch die Kinder in der Nachbarschaft. Wichtig: Schauen erlaubt, füttern verboten.