Die Fakten hatte der stellvertretende Leiter des Fachbereichs Bürgerdienste, Michael Bergholz, in der Sitzung des Sozial- und Gesundheitsausschusses. Zuständig für die Koordination des Aufbaus der Testangebotsstruktur und die Beauftragung von Teststellen ist der Kreis Gütersloh. Der führt aktuell als Testzentren in Harsewinkel das vom DRK betriebene Testzentrum am Moddenbachstadion Harsewinkel sowie die Zahnarztpraxis Wannhof in Marienfeld. Laut Stadtverwaltung gibt es darüber hinaus fünf weitere Anbieter, die gegenüber der Kreisbehörde die Absicht geäußert haben, Bürgertestungen vorzunehmen anzuzeigen. Dabei handelt es sich vor allem um Arztpraxen, die ihren Patienten ein Testangebot unterbreiten, dieses Angebot aber nicht öffentlich bewerben wollen.

Wer also zu einem bestimmten Termin ein negatives Testergebnis braucht, das nicht älter als 24 Stunden ist, kann mitunter Schwierigkeiten bekommen. Das merkte Dörte Muckhoff (CDU) in der Sitzung an. Die Christdemokraten forderten, dass Teststellen in allen drei Ortsteilen aufgebaut werden. Zudem sei das Testzentrum im Moddenbachstadion nicht unbedingt zentral und für viele nicht fußläufig erreichbar. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, kamen andere Objekte – beispielsweise Sporthallen oder Wilhalm –, die zwar zentraler liegen, aber entweder aufgrund ihres Nutzungszwecks oder aber wegen der als problematisch bewerteten Stellplatzsituation nicht in Betracht.

Die Teststelle des DRK im Moddenbachtalstadion wurde im März in Betrieb genommen. Im Schnitt wurden dort in den ersten beiden Aprilwochen täglich 144 Personen auf das Coronavirus getestet. Das DRK wolle dem erhöhten Bedarf zum Wochenbeginn nun entgegenwirken und ab Montag, 26. April, von 8 bis 12 Uhr (aktuell montags geschlossen) Testungen durchführen, so die Verwaltung. Außerdem werde dem Bedarf nach früheren und längeren Öffnungszeiten an Samstagen Rechnung getragen: Das Testzentrum werde dann ebenfalls samstags von 9 bis 14 Uhr (aktuell 13 bis 16 Uhr) geöffnet sein.

Laut Bergholz gibt es zudem 14 Unternehmen in der Stadt, die Mitarbeiter testen und entsprechende Bescheinigungen ausstellen können. Aktuell will auch Bessmann auf seinem Gelände in Marienfeld ein Testzentrum einrichten. Außerdem gebe es Überlegungen, auf dem Rathausplatz ein Zelt oder einen Container aufzustellen oder auch in leerstehenden Ladenlokalen Tests anzubieten, so Bergholz. Er sei zuversichtlich, dass bald Lösungen gefunden würden.