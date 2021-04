Konzept für Windelzuschuss vorgelegt

Die Beschlussvorlage, die eigentlich im Sozial- und Gesundheitsausschuss am Donnerstag auf der Tagesordnung stand, soll allerdings erst in einer nächsten Sitzung diskutiert werden. Aufgrund der Menge der Themen hatte Ausschussvorsitzender Juan-Carlos Palmier (Die Grünen) auf eine Vertagung gepocht. Nichtsdestotrotz hatte die Verwaltung wie gefordert ein Konzept vorgelegt.

Andere Kommunen haben bereits Förderprogramme

Zum Vergleich: In anderen Kommunen des Kreises gibt es bereits entsprechende Förderungen. So wird in Herzebrock-Clarholz eine Windeltonne für Kinder bis zwei Jahren kostenlos zur Verfügung gestellt. In Rheda-Wiedenbrück erhält jeder Berechtigte (Kleinkinder und Inkontinente) 52 Windelsäcke pro Jahr. Die vollen Gebinde werden regulär mit der Müllabfuhr abgeholt. In Rietberg zahlt die Stadt einen Windelzuschuss in Höhe von 40 Euro pro Jahr – unter der Voraussetzung, dass eine zusätzliche oder größere Restmülltonne beantragt wird. In Steinhagen, Halle und Verl wird Windelgeld zwischen 27 und 130 Euro gezahlt. In den restlichen Kommunen des Kreises gibt es keine Förderung.

In Harsewinkel leben derzeit etwa 600 Kleinkinder und zirka 400 inkontinente Pflegefälle sowie gut 200 Bürger mit Attest, die nicht durch die Sozial- oder Pflegestationen betreut werden. Eine Windeltonne kommt laut Verwaltung nicht in Frage, da die Kosten mit 150 000 Euro bei einer zweiwöchigen Abfuhr und 80 400 Euro bei einer vierwöchentlichen Abfuhr den gesteckten Rahmen von 20 000 Euro deutlich überschreiten würden.

Windelsack als Alternative

Eine Alternative wäre der Windelsack. Sowohl die Stadt Harsewinkel als auch andere Kommunen des Kreises verkaufen Beistellsäcke zur Restmülltonne, um erhöhte Mengen entsorgen zu können. Diese Säcke kosten inklusive Abholung und Entsorgung in Harsewinkel vier Euro. Die Berechtigten könnten mindestens zwölf Säcke jährlich erhalten. Verwaltungsseitig sei die Ausgabe von Windelsäcken schnell und einfach ausführbar, heißt es in der Vorlage. Die jährlichen Kosten beliefen sich auf etwa 58 000 Euro.

Fraglich sei jedoch, ob zwölf Säcke ausreichen würden. Ebenfalls gelte es zu beachten, dass die Beistellsäcke aus Hartpappe gefertigt und zur Windelentsorgung ungeeignet seien. Dazu müssten reißfeste Säcke erworben werden. Ein Nachteil der Ausgabe von Windelsäcken sei die Gefahr, dass sie bedingt durch das hohe Gewicht von nassen Windeln leicht reißen könnten. Ebenfalls zu bedenken gelte es, dass die Windelsäcke sich nicht über die Seitenladertechnik am Müllfahrzeug abfahren lassen. Der erhöhte Arbeitsaufwand führe zu wesentlichen Mehrkosten bei der Restmüllentsorgung.

Zuschuss als direkte finanzielle Entlastung

Als weitere Möglichkeit führt die Verwaltung den Windelzuschuss auf. Das sei eine direkte finanzielle Entlastung für die Betroffenen. Zudem werde der Kostenaufwand für zusätzliche Fuhrleistungen sowie die Materialkosten für die Säcke vermieden. Der berechtigte Personenkreis soll einen finanziellen Zuschuss erhalten, um bei den Müllgebühren entlastet zu werden. Zur Entsorgung des größeren Restabfallvolumens durch den Anfall von Einwegwindeln bestehe die Möglichkeit, das vorhandene Restabfallvolumen zu erhöhen. Die Umstellung auf eine größere Restmülltonne soll gleichzeitig Anspruchsvoraussetzung sein.

Für die durch einen Tausch der Restmülltonne entstehenden Gebühren werde ein (teilweiser) Zuschuss der Stadt gewährt. Dazu wird bei der Stadt von einem Haushaltsangehörigen oder der oder des Berechtigten selber unter Angabe des Geburtsdatums des Kindes oder gegen Vorlage eines ärztlichen Attests ein Antrag auf Bezuschussung gestellt. Auch bei diesem Förderkonzept entstehen Kosten in Höhe von etwa 60.000 Euro jährlich, wenn man von gut 1200 Berechtigten ausgehe. Um die Kosten möglichst gering zu halten, könnte festgelegt werden, dass pro anspruchsberechtigtem Haushalt ein Antrag auf Bezuschussung gestellt werden kann. G

leichzeitig erscheine es nicht gerecht, dass eine Familie mit zwei Kindern im Alter bis zwei Jahren den gleichen Zuschuss erhalte wie die Familie, die mit einem Kind abfalltechnisch weniger belastet sei. Ebenso verhalte es sich bei einem älteren Ehepaar. Sozialhilfeempfängern würde der Zuschuss zudem abgezogen, weshalb sie davon ausgenommen werden sollten. Eine Bezuschussung für die in Einrichtungen lebenden inkontinenten Patienten sowie von Kitas sollte ebenfalls nicht erfolgen, da die Kosten der Abfallentsorgung im Allgemeinen aus Beiträgen finanziert werden. Bei einer Einkommensgrenze (beispielhaft bis 75.000 Euro) würden nur wenige von der Förderung profitieren. Gleichzeitig erhöhe sich der Aufwand für die Verwaltung.

Für das von der Verwaltung favorisierte Förderkonzept, ein Windelzuschuss für junge Familien mit Kleinkindern unter zwei Jahren sowie Inkontinente, belaufen sich die Kosten auf mindestens 60.000 Euro jährlich. Die Verwaltung empfiehlt daher, keinen Windelzuschuss einzuführen, da für eine Bezuschussung ohne Einkommensgrenze 20.000 Euro nicht ausreichten.