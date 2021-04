Harsewinkel (gl) - Ein alkoholisierte Familienvater hat am Samstag in Harsewinkel randaliert. Wie die Polizei am Montag mitteilte, waren Beamte am Samstag gegen 18 Uhr mit einem Streifenwagen auf der Talstraße in Richtung Prozessionsweg unterwegs, als sie auf einen Mann aufmerksam wurden.