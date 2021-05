Greffen (jau) - Mit der Umgestaltung der Rasenfläche an der Greffener St.-Johannes-Grundschule in einen Dorfplatz kann Anfang Juni begonnen werden. Darauf hat der Harsewinkeler Stadtplaner Reinhard Pawel am Dienstagabend in der Sitzung des Planungs- und Bauausschusses hingewiesen.