In und vor dem Zelt besteht FFP 2-Maskenpflicht. Es gilt das Abstandsgebot.

Das sind die Öffnungszeiten

Die Öffnungszeiten sind an die der Modehäuser Kleine und Bessmann gekoppelt. Getestet wird also von Montag bis Freitag jeweils von 9 bis 17 Uhr sowie am Samstag von 9 bis 16 Uhr. Den offiziellen Startschuss gaben am Mittwoch Volker Bessmann und Andreas Kleine von den gleichnamigen Bekleidungshäusern. Mit Josef Coban und seinem Neffen Simon Coban habe man einen privaten Anbieter gefunden, der sich variabel auf die Öffnungszeiten der Modehäuser einstellt, so Volker Bessmann. Wichtig: Geöffnet ist die Teststation übrigens auch am Donnerstag, 13. Mai (Christi Himmelfahrt), und zwar von 9 bis 17 Uhr.

Für die Cobans ist Marienfeld der dritte Schnellteststandort

Für die Cobans ist Marienfeld der dritte Schnellteststandort – zwei weitere sind in Gütersloh. Josef Coban (40) aus Verl ist Tourismuskaufmann und Geschäftsführer der Reiseagentur Wittenstein in Gütersloh. Simon Coban (23) hat nach seinem Studium in Rietberg ein Startup mit veganer Tiefkühlkost gegründet. Nun bieten sie auch Corona-Tests an.

Mitarbeiter fiebern geregeltem Arbeitsalltag entgegen

Andreas Kleine und Volker Bessmann hoffen, dass sie ihre Modehäuser mit der von der Inzidenz abhängigen Aufhebung der Bundesnotbremse voraussichtlich nächsten Mittwoch - das wäre der 19. Mai - wieder öffnen dürfen. Auch die Mitarbeiter, die seit Dezember in Kurzarbeit sind, fiebern dem geregelten Arbeitsalltag entgegen, so Bessmann.

Erst Test, dann Einkaufsvergnügen

Bevor die Besucher dann wieder dem Einkaufsvergnügen nachgehen dürfen, müssen sie einen negativen Schnelltest vorweisen. Den erhalten sie nun direkt vor Ort. Um ein schnelles Ergebnis zu erhalten, rät Coban dazu, vor der Testung die App „ePassGo“ aufs Smartphone zu laden. Das Testresultat soll innerhalb von fünf Minuten auf dem Handy sein. Einen Termin braucht es nicht zwingend, ist aber auch über die App buchbar.