Ziel sei eine zukünftige Zusammenarbeit zur Entwicklung und Kommerzialisierung autonomer Feldroboter. Aufgrund der wachsenden Weltbevölkerung müsse die Landwirtschaft ihre Produktivität auch in den nächsten Jahrzehnten weiter steigern, teilte Claas mit.

Qualifizierte Mitarbeiter in einigen Regionen immer schwerer zu finden

Zugleich nehme die Anzahl der Beschäftigten, gemessen an der Nutzfläche, weiter ab, während qualifizierte Mitarbeiter in einigen Regionen immer schwerer zu finden seien und Landwirte, gemessen an anderen Branchen, weiterhin überdurchschnittlich lange Arbeitszeiten hätten.

Claas setzt auf unterschiedliche Lösungen

„Diesen Herausforderungen stellt sich die Landtechnik zukünftig mit unterschiedlichen Lösungen – etwa mit Fahrerassistenz- und Maschinenoptimierungssystemen sowie Precision Farming Technologien und mit autonomen Landmaschinen in verschiedenen Größen- und Leistungsklassen.“ Die Investition in AgXeed sei für Claas daher ein logischer Schritt in Richtung zukunftsweisender Technologien. Das in den Niederlanden ansässige Unternehmen AgXeed biete ein intelligentes, nachhaltiges und vollständig autonomes System und gehöre damit heute zu den führenden Unternehmen auf diesen Gebieten in Europa, schreibt Claas.

Feldroboter „AgBot“ unterstützt in Zukunft Landwirte

Der autonome Feldroboter „AgBot“ mit diesel-elektrischem Antrieb, Rad- oder Vollraupenfahrwerk und bis zu 156 PS solle in Zukunft Landwirte in einer Vielzahl von Fällen unterstützen. „Das Engagement bietet Claas Zugang zu innovativen Technologien in einem vertrauten Marktsegment und ergänzt unsere eigene Kompetenz im Bereich Autonomie und Robotik“, erklärt Thomas Böck, CEO der Claas-Gruppe. „Auf der anderen Seite kann AgXeed durch die Kompetenz und das Netzwerk der Claas-Gruppe in vielen Bereichen wie Datentransfer, Schnittstellen und Antriebslösungen profitieren. Somit ergibt sich in unseren Augen eine Win-Win-Situation.“

„Zukunftsweisende Allianzen zwischen innovativen Unternehmen“

Joris Hiddema, Mitbegründer von AgXeed BV äußert sich ebenfalls zur der Kooperation: „Diese Art der Zusammenarbeit spiegelt genau das wider, wofür wir bei AgXeed stehen. Nämlich das Schließen zukunftsweisender Allianzen zwischen innovativen Unternehmen, die eine nachhaltige Landwirtschaft anstreben, in der die Landwirte die Produktivität optimieren und gleichzeitig den Boden und die Umwelt schonen können. Mit Claas haben wir einen Partner an Bord, der an unsere Ideen hinsichtlich der Zukunft der Landwirtschaft glaubt, diese teilt und unsere Lösungen schneller auf die Felder und zu Landwirten und Lohnunternehmern bringen wird.“ Der Vertrieb des AgBots beginnt voraussichtlich 2022.