Der historische Ort in Oberitalien, in dem 1859 ein blutiger Kampf zwischen Österreich auf der einen Seite, Sardinien und Frankreich auf der anderen Seite stattgefunden hat, gilt als die Geburtsstunde der Internationalen Hilfsorganisation. Zum Gedenken an die Schlacht hat der DRK-Landesverband Westfalen-Lippe in diesem Jahr ein offenes Licht von Münster nach Solferino geschickt.

„Licht der Menschlichkeit“ soll am 24. Juni in Italien eintreffen

Dort soll das „Licht der Menschlichkeit“ am 24. Juni eintreffen und im historischen Fackelzug (Italienisch: „Fiaccolata“) mitgeführt werden. Auf dem Weg von Münster nach Italien ist die Flamme in dieser Woche aus dem Kreis Warendorf in einem Windlicht im Kreis Gütersloh eingetroffen.

Kerzenlicht vor Claas-Werk überreicht

Vor der Kulisse des Claas-Werks in Harsewinkel hat der Gütersloher Kreisrotkreuzleiter Michael Schumacher das Kerzenlicht von seiner Kollegin Ute Möller aus dem Kreis Warendorf entgegengenommen. Möller war mit einer Abordnung von vier Einsatzkräften aus den Ortsvereinen Beelen und Sassenberg in den Nachbarkreis gekommen.

Mit Licht eine Runde auf dem Claas-Traktor gedreht

Nach dem Empfang des Lichts bestieg Rotkreuzleiter Michael Schumacher mit der Flamme einen Claas-Traktor vom neuesten Typ Axion 900 Terra Trac mit Raupenlaufwerk, um eine Ehrenrunde über den Betriebshof zu drehen. Nach dem Ausstieg vom Beifahrersitz reichte Schumacher das Licht weiter an Vertreter von DRK-Ortsvereinen aus dem Norden des Kreises Gütersloh, die das Licht ihrerseits symbolisch mit einer Fackel entgegennahmen.

So geht es weiter

Von Harsewinkel aus geht das Licht jetzt über eine zweite Verteilstelle an der Brauerei Hohenfelde in Langenberg in die übrigen DRK-Ortsvereine im Kreis. Weitere Empfänger sind Einrichtungen und Mitarbeitende des Deutschen Roten Kreuzes im ganzen Kreisgebiet. „Wir überbringen damit nicht nur das ‚Licht der Menschlichkeit’, sondern auch die Botschaft an unsere haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter sowie die Bewohner von Senioren- und Pflegeeinrichtungen, dass sie Teil einer großen weltumspannenden Gemeinschaft sind“, erläutert Michael Schumacher. Und wie geht es weiter? Vom Kreis Gütersloh geht das Licht weiter in den benachbarten Wittekindskreis Herford.