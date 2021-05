Harsewinkel (jau) - Der Corona-Inzidenzwert für den Kreis liegt seit Mittwoch unter 100. Laut Bundes-Notbremse muss er an fünf Werktag in Folge unter dieser Marke liegen, damit gelockert werden kann. Das heißt: Wenn sich die Entwicklung so fortsetzt, könnte das Freibad nächste Woche öffnen.