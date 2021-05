Claas weiht neues Hightech-Werk ein

Im fließenden Französisch erinnerte die Mitinhaberin an die Geschichte von Claas in Frankreich, an den Kauf des damaligen Traktorenwerkes Renault Agriculture im Jahr 2003 und an das Versprechen ihres verstorbenen Vaters Helmut Claas, das ostwestfälische Familienunternehmen werde in Frankreich investieren. So kam es. Am Freitag hat Claas sein Traktorenwerk nach dreijähriger Umbauphase offiziell in Betrieb genommen. 40 Millionen Euro hat Claas investiert. Rund 840 Mitarbeiter fertigen dort jährlich 10.000 Traktoren, in einigen Jahren sollen es rund 13.000 sein – an jedem Werktag 60 Stück. Das Spitzenmodell kostet rund 300.000 Euro.