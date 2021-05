Die Besucher müssen sich registrieren – etwa über die Luca-App oder schriftlich. Ein negativer Corona-Test ist allerdings nicht nötig.

Viele aktuelle Bestseller, Kinderbücher und mehr

Laut Mitteilung warten viele aktuelle Bestseller, Kinderbücher, Bilder- und Sachbücher auf die lesehungrige Kundschaft: „Die neuen Medien sind eine Mischung aus Romanen, Krimis, Biografien, Hörbüchern, Tonies und mehr. Jeder kann also wieder selbst in den Regalen nach Medien stöbern. Dabei sollte der Aufenthalt so kurz wie möglich gehalten werden und den Anweisungen der Mitarbeiter ist unbedingt Folge zu leisten“, heißt es in der Mitteilung der Büchereien.

Auch kontaktlose Ausleihe weiterhin möglich

Wer die kontaktlose Ausleihe weiterhin bevorzugt, kann seine Wunschmedien gern auch per E-Mail weiterhin an die Büchereien senden.

Die Öffnungszeiten der drei Büchereien

Öffnungszeiten der Stadtbücherei St. Lucia: Di – Fr von 9.30-12h und von 14.30-18h, Sa. und So. von 10-12h. Die KÖB in Marienfeld ist geöffnet: Do. von 14-18h und So von 10-12h. Die KÖB in Greffen öffnet Do. 14.30-18h und So. von 10-12h.