„Der Busbahnhof ist fast fertig“, sagt Reinhard Pawel, Leiter des Fachbereichs Bauen/Städtische Betriebe bei der Stadt Harsewinkel. Fast fertig reicht halt eben nicht, um den Busverkehr fließen zu lassen. „Optisch gesehen ist nicht mehr viel zu machen, aber es fehlen noch Schilder und Markierungen“, erläutert Pawel. Wann genau der Bahnhof den letzten Feinschliff erhalten und für den Busverkehr freigegeben wird, steht nicht fest.

Datum für Inbetriebnahme steht noch nicht fest

Geplant war ursprünglich, dass ab dem 16. April die ersten Busse über den neuen Bahnhof rollen sollten. Reinhard Pawel ließ sich kein neues Datum entlocken, betonte aber, dass es bei den Bauarbeiten keine schwerwiegenden Probleme gegeben habe. „Wir sind sehr zufrieden mit den Arbeiten“, verdeutlicht der städtische Mitarbeiter, der sich laut eigener Aussage erst kürzlich vor Ort ein Bild gemacht hat.

Am 24. Oktober vorigen Jahres hatten die Bauarbeiten auf der einst grünen Wiese zwischen Hallenbad-Parkplatz und Heimathaus begonnen. Hintergrund der Maßnahme: Mit dem Busbahnhof soll die unübersichtliche Verkehrssituation auf dem Heimathof entzerrt werden. Bislang herrscht dort zu den Stoßzeiten – frühmorgens und mittags, wenn die Schule beginnt beziehungsweise endet – häufig Chaos. Laut Kostenberechnung werden 910 000 Euro in den Busbahnhof investiert. Der Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe bezuschusst die Maßnahme mit 90 Prozent.

Im Herbst soll sich auf dem Heimathof etwas tun

Geht es nach den Verantwortlichen in der Mähdrescherstadt, wird sich ab Spätsommer bis Herbst auch etwas auf dem Heimathof tun. Der Platz soll umgestaltet werden und dadurch eine optische Aufwertung erfahren. „Wir werden die Pläne am 17. Juni in der nächsten Sitzung des Planungs- und Bauausschusses präsentieren und hoffentlich von der Politik absegnen lassen“, erklärt Reinhard Pawel. Gestalterische Detailfragen seien in Gesprächen mit den Vertretern der Vereine erörtert worden, die den Heimathof nutzten.

Dessen Fertigstellung ist für Mai 2022 vorgesehen. Die Kosten beziffert die Stadt auf 880 000 Euro. Der Bund fördert die Umgestaltung mit 75 Prozent, das Land mit 25 Prozent.