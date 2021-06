Etwa in die Nachbargemeinde Herzebrock-Clarholz. Das soll sich nun aber ändern.

„Damit wollen wir der vermehrten Nachfrage nach Testungen Rechnung tragen“

Das Testzentrum vor dem Harsewinkeler Rathaus hat ab sofort auch sonntags geöffnet, wie Stadt-Pressesprecherin Mechthild Walter am Mittwoch mitteilte. „Damit wollen wir der vermehrten Nachfrage nach Testungen Rechnung tragen“, so Michael Bergholz, stellvertretender Leiter Bürgerdienste.

Im Zuge der Lockerungen sei – vor allem auch in Bezug auf die Außengastronomie – mit einem erhöhten Bedarf an Testungen auch an den Sonntagen zu rechnen, so Bergholz weiter.

Die Zeiten des Testzentrums am Rathaus

Außer dem Corona-Testzentrum am Rathaus gibt es – zusätzlich zu einigen Arztpraxen – auch noch zwei weitere Standorte, um sich testen zu lassen: in den Sportlerumkleiden des Harsewinkeler Moddenbachtalstadions sowie auf dem Kundenparkplatz des Marienfelder Modehauses Kleine. Das Testzentrum am Rathaus hat ab sonntags in der Zeit von 10 bis 18 Uhr geöffnet und an allen anderen Tagen – einschließlich der Feiertage – von 8 bis 19 Uhr.