Harsewinkel (rob) - Die türkische Fußball-Nationalmannschaft ist am Mittwoch gegen 16 Uhr am Marienfelder Hotel Klosterpforte angekommen. Um 15.30 Uhr hielt sich der Fan-Andrang noch in Grenzen. Nur gut 50 Personen - darunter ein großes Polizeiaufgebot - wartete auf das Team.