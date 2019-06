An Bäumen in Herzebrock-Clarholz wurde der Eichenprozessionsspinner entdeckt. Foto: dpa

Herzebrock-Clarholz (WB). Herzebrock-Clarholz warnt vor dem Eichenprozessionsspinner. Wie die Gemeinde mitteilt, seien in den vergangenen Tagen vermehrt auffällige Gespinste in den Bäumen gesichtet worden.

Insbesondere in den Bereichen der Grundschulen sowie der Gesamtschule ist die Raupe unterwegs. »Die Gespinste befinden sich vor allem auf Eichen an besonnten Waldrändern«, heißt es in der Mitteilung. Es komme aber auch vor, dass einzelnstehende Bäume betroffen sind. Die Gemeindeverwaltung prüft bei einem gemeldeten Befall die Gefährdung, die von den Gespinsten ausgeht und trifft geeignete Schutzmaßnahmen.

Möglichen Befall ans Ordnungsamt melden

Die Raupe des Eichenprozessionsspinners gilt als gesundheitsgefährdend, da sie mit ihren langen Brennhaaren unter Umständen allergische Reaktionen bei Menschen auslösen kann. Die Brennhaare reizen sowohl die Oberhaut als auch die Schleimhäute und können Knötchen, Quaddeln und eine Hautreizung verursachen. Reizungen an Mund- und Nasenschleimhaut durch Einatmen der Haare können von Bronchitis bis hin zu Asthma führen. In Einzelfällen neigen überempfindliche Personen zu allergischen Schockreaktionen.

Die Gemeindeverwaltung ruft auf, Warnhinweise und Absperrungen zu beachten und nicht mit den Raupen in Kontakt zu kommen. Sie bittet darum, auch im privaten Bereich die Bäume zu beobachten und einen möglichen Befall an das Ordnungsamt zu melden.

Sollte es zu einer Reaktion nach einem Kontakt mit dem Eichenprozessionsspinner gekommen sein, wird empfohlen, dringend einen Arzt aufzusuchen.

Erst vor wenigen Tagen war die Raupe in Gütersloh und Steinhagen entdeckt worden.