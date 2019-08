Von Henrik Martinschledde

Nach der Absage im Vorjahr, weil kurz vor dem Turnier traurigerweise mit Thomas Kunte einer der Gründerväter und Organisatoren verstorben war, und der völlig verregneten 2017er Ausgabe, präsentierte sich der Beachvolleyball-Spaß im Sand wieder so, wie ihn alle lieben – mit viel Sonne und noch mehr guter Laune. So lockte die Megasause rund um und in der Strohballen-Arena den ganzen Tag über Tausende auf den Bolzplatz hinterm Hallenbad. Die Finalspiele am späten Abend verfolgten allein über 1500 Zuschauer. Mehr passen in das improvisierte Stadion nicht hinein.

Für die 24. Auflage hatten sich 40 Männer- sowie 20 Frauen-Teams angemeldet, rund 150 Spiele wurden absolviert. Im Frauen-Finale standen mit den Reckendrees-Schwestern Pia, Eva, Magdalena und Katharina vier Tennisspielerinnen des TC Herzebrock im Sand. Die Erfahrung mit dem gelben Filzball münzte das Quartett gegen die zweifachen Siegerinnen vom »Team Louie« in eines der »besten Frauen-Endspiele der Cup-Geschichte« (Chef-Organisator Thorsten Kellner) um. Die »Stammgäste« Anna Betz, Fabienne Flaßkamp, Denise Kaup, Hannah Rüter und Ines Sieweke setzten sich schließlich im dritten Satz durch, ihr Team-Name kam zum dritten Mal auf den Wanderpokal.

Nicht weniger spektakulär ging es im Männer-Finale zu. Sowohl die Rhedaer »Kuschelbärenbande« mit Jan Frederik Brormann, Marvin Pytlik, Daniel Westermann und Patrick Zelichowski, als auch die Wiedenbrücker Wasserballer-Combo »Juventus Urin« (Heiko Hasken, Marco Hasken, Timo Schulze Grachtrup, Joachim Just und Ulf Brockhoff) hatten das Turnier schon gewonnen. Das versprach einen Fight der Extra-Klasse, bei dem die »Bären« keineswegs »kuschelten« und schließlich in zwei knappen Sätzen gewannen. »Damit hatten wir gar nicht gerechnet«, jubelte Patrick Zelichowski, als sich bei der Siegerehrung ein Konfettiregen samt Sektdusche über ihn und die anderen ergoss.