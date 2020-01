Einsatzkräfte an der gesperrten Kreuzung der B 64. Foto: Gabriele Grund

Herzebrock-Clarholz (dpa/WB/GG/LaRo). Sechs Menschen sind bei einem Autounfall auf der Bundesstraße 64 in Herzebrock-Clarholz (Kreis Gütersloh) verletzt worden, davon zwei schwer. Ein 31-Jähriger aus Oelde prallte in der Nacht zu Freitag aus zunächst ungeklärten Gründen an der Kreuzung Beelener Straße/Samtholzstraße/Schomäckerstraße mit seinem Ford Galaxy auf das Heck eines stehenden Ford Transit, wie die Polizei mitteilte.